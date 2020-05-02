عمليات بغداد تعلن القبض على أكثر من 35 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن القاء القبض على أكثر من 35 ألف مخالف للحظر منذ 17 آذار.



واضافت انها " سهلت دخول ٦٥٢٣٣ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد". وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢ آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ٣٥٥٧٣ مخالفاً، كما حجزت ١٩٨٧عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٨٥٦٨٠ غرامة".واضافت انها " سهلت دخول ٦٥٢٣٣ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد". ودعت القيادة المواطنين الى" الالتزام التام بتوجيهات الجهات المختصة".

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