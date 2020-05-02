الصحة العالمية تحدد سببين لارتفاع عدد إصابات كورونا في العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن إسماعيل قوله، إن "هنالك سببين رئيسيين لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، الأول يتمثل بعدم وجود مراعاة من قبل المواطنين لإجراءات الوقاية وكثرة التجمعات بسبب رفع الحظر، أما السبب الثاني فيشمل عمليات المسح الشامل الذي بدأت به وزارة الصحة كجزء من خطتها الاستراتيجية في البحث عن المصابين".وأضاف أن "وزارة الصحة كانت تنتظر الإصابات تصلها عبر المستشفيات إلا أن خطتها الجديدة تمثلت بالبحث عن المصابين عبر المسح الشامل أي تحولت من الدفاع للهجوم"، مبينا أن "رفع الحظر سينظر به بعد مرور 14 يوماً من رفع الحظر الجزئي وهذا الفترة ستنتهي يوم الاثنين المقبل".

وتابع اسماعيل، أن "معدل الإصابات والأرقام التي سجلت خلال الأيام الماضية غير مقلقة"، موضحاً أنه "في حال بقيت الأرقام مرتفعة ستجتمع ممثلية الصحة العالمية الأسبوع المقبل لاتخاذ الإجراءات المناسبة عبر نشر الوعي أو تطبيق حظر التجوال بشكل أكبر".



وأشار إلى أن "وزارة الصحة قد تقرر إرجاع حظر التجوال في حال استمرت الإصابات بالارتفاع رغم تأثيره على الاقتصاد"، مبيناً أن "الصحة العالمية تأمل التوسع برفع الحظر وفتح السفر بين المحافظات والمطارات للدول التي لم تسجل إصابات مرتفعة".