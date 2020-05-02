القبض على مطلوبين بقضايا مخدرات في ذي قار

اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، السبت، عن القاء القبض على مطلوبين بقضايا مخدرات في المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "من خلال توفر معلومات لدى شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية بوجود احد المتاجرين بالمواد الخدرة وبعد استحصال الموافقات القانونية تم القاء القبض المتهم ( م . م . ح ) البالغ من العمر 25 عام يسكن الناصرية الصالحية وضبط (74 ) قرص المعروف محليا بالـ ( كبتي )".
واضافت ان "شعبة مكافحة المخدرات في قضاء البطحاء غرب مدينة الناصرية تمكنت من القبض على احد مروجي المواد المخدرة المتهم ( خ . ع . س ) البالغ من العمر 27 عام يسكن البطحاء محلة الشاطي".
واضافت ان "شعبة مكافحة المخدرات في قضاء البطحاء غرب مدينة الناصرية تمكنت من القبض على احد مروجي المواد المخدرة المتهم ( خ . ع . س ) البالغ من العمر 27 عام يسكن البطحاء محلة الشاطي".
واوضحت القيادة، انه "تم توقيفهما اصوليا استنادا للمادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".
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