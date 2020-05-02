وفيات كورونا ترتفع الى 240 ألف حالة في العالم

اسفر وباء فيروس كورونا عن وفاة اكثر من 240 ألف شخص في العالم، أكثر من 85 % منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في كانون الاول.
وبحسب "فرانس برس" فانه تم "تسجيل 240 ألفا و231 وفاة في العالم من ثلاثة ملايين و371 ألفا و435 إصابة، بينها 141 ألفا و475 وفاة في أوروبا (مليون و516 ألفا و635 إصابة)، القارة الأكثر تضررا".
والولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات (65 ألفا و173)، تليها إيطاليا (28 ألفا و236)، وبريطانيا (28 ألفا و131)، وإسبانيا (25 ألفا ومئة)، وفرنسا (24 ألفا و594).
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