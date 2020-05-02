كورونا.. قفزة حادة في وفيات ايطاليا بالفايروس

وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، السبت، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 474 حالة جديدة، وبلغ مستوى 28710.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع للوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا منذ 21 أبريل، ويأتي في زيادة كبيرة لهذا المعدل اليومي مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجلت في البلاد يوم 29 أبريل 323 حالة، وفي 30 أبريل 285، وفي 1 مايو 269.



ويعود الارتفاع الحاد الذي سجل السبت إلى زيادة كبيرة للوفيات المسجلة في منطقة لومبارديا شمال البلاد حيت تم رصد 329 حالة جديدة مقارنة مع 88 في إحصائية أمس الجمعة.