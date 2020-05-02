بالصور.. مركز حجر المشتبه باصابتهم بكورونا في بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لمركز الشفاء الذي خصص لحجر المشتبه باصابتهم بفايروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد. وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا. تصوير: علي جاسم Advertisements

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