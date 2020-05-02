إقليم كردستان يوسط الأمم المتحدة لإطلاق بغداد مرتبات موظفيه

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"الخليج 365": فيما دعا الرئيس العراقي إلى عدم تسييس قضية مرتبات موظفي إقليم كردستان، فقد طالب بارزاني الامم المتحدة بممارسة دورها لحل هذه المشكلة، معتبرا ايقاف الحكومة المركزية صرفها غير دستوري وغير قانوني.

وخلال اجتماعه مع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي وأعضائها، فقد أكد الرئيس برهم صالح على ضرورة تضافر الجهود للإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة تسعى إلى تحقيق الإصلاحات المنشودة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة جرّاء انتشار جائحة كورونا التي تستدعي وقوف الجميع لضمان الحفاظ على أرزاق المواطنين من ذوي الدخل المحدود وعدم المساس بمرتبات الموظفين وبالذات الدرجات المتدنية، كما نقل عنه بيان رئاسي مساء امس تابعته ""الخليج 365"". وشدد على أهمية واستثمار الطاقات الوطنية لدعم الناتج المحلي والوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان في اربيل حول الواردات وقانون النفط والغاز ،فقد أكد الرئيس صالح ضرورة الاحتكام إلى الدستور و الالتزام الكامل بقانون الموازنة واستحقاقاتها والمصلحة الوطنية للوصول إلى تفاهمات مؤسساتية غير مرهونة بالاعتبارات السياسية وتحفظ حقوق العراقيين كافة .. موضحاً أن تسوية المطالبات المالية استحقاق مطلوب حسب الدستور وقانون الموازنة، لكن يجب ان لا يمنع ذلك الالتزام بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم أسوة ببقية أنحاء العراق كونها حقاً دستورياً ويجب حمايتها من المتغيرات السياسية.

الرئيس صالح مجتمعا مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي

يشار الى ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي كانت قد أمرت في الاسبوع الماضي وزارة المالية بوقف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم ايفاء حكومته بالالتزامات المالية المتفق عليها مع بغداد بتسليم كمية 250 ألف برميل يوميا من نفط الاقليم الى شركة سومو الاتحادية لتصدير النفط مقابل دفع بغداد الى اربيل شهريا 453 مليار دينار عراقي (حوالى 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم.

يبلغ عدد موظفي الاقليم 682 الف فرد، من بينهم افراد قوات البيشمركة، التي تتشكل من جزأين الاول، يسمى باب 70، وهو تابع للاتحاد الوطني الكردستاني، والآخر يسمى باب 80، وهو تابع للديمقراطي الكردستاني.

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اقليم كردستان يوسط الامم المتحدة لاطلاق مرتبات موظفيه

من جهته دعا رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني الامم المتحدة الى ممارسة دورها لحل مشكلة مرتبات موظفي الاقليم عقب ايقاف الحكومة المركزية صرفها، واصفا الاجراء بأنه غير دستوري وغير قانوني، بحسب قوله.

وخلال اجتماعه في اربيل مع جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق فقد طالب بارزاني المتحدة بممارسة دورها لحل هذه المسألة كما نقل عنه بيان رئاسي كردي تابعته ""الخليج 365"".. كما بحث معها الأوضاع السياسية في العراق وجهود تشكيل الحكومة العراقية وأحدث تطورات مواجهة وباء كورونا.

ناقش الجانبان الوضع المالي للعراق وقطع رواتب موظفي إقليم كردستان من جانب الحكومة الاتحادية العراقية، حيث شدد الرئيس بارزاني على أنه لا يجوز تحويل الرواتب والاستحقاقات المالية للاقليم إلى مسألة سياسية، وعد هذه الخطوة من جانب بغداد إجراء غير دستوري وغير قانوني.

واشار بارزاني الى ان إقليم كردستان وعلى أساس تحقيق وحماية حقوقه الدستورية يدعم مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة.. معبّراً عن الأمل في أن يتمكن من تشكيل حكومته في إطار المهلة المحددة له التي تنتهي في الثامن من الشهر المقبل كما تطرق إلى دور بعثة الأمم المتحدة في العراق في مساعدة العراقيين على مسألة تشكيل الحكومة وتصحيح الوضع السياسي العراقي.

وكانت الحكومة المركزية في بغداد قد اتفقت مع حكومة اقليم كردستان في اواخر العام الماضي على تسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية عام 2020 بواقع 250 ألف برميل يوميا من أصل 450 ألفا منتجة حاليا في الاقليم مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.

