الكاظمي فاجأ القوى الشيعية بقرار يُقرب من نيله الثقة

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أسامة مهدي: انتهى اجتماع عقده المكلف بتشكيل الحكومة العراقية مع القوى الشيعية باتفاق على تمرير حكومته في البرلمان بعد ان ابلغها بتخويل القوى السنية والكردية له بحرية اختيار وزراء حكومته المنتظرة.

وكشف مشعان الجبوري القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية بزعامة أسامة النجيفي "ان المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي قد التقى بالكتل الشيعية مساء امس وابلغها ان السنة والاكراد قد خولوه اختيار وزراء تشكيلته الوزارية".. مع المحافظة على استحقاقات المكونين.

واشار النائب السابق في تغريدة على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم وتابعتها ""الخليج 365"" ان الكاظمي قد اكد خلال الاجتماع انه يرفض المحاصصة الحزبية وتوزيع الوزارات على الكتل وهذا يتفق مع الالية التي طالبت باعتمادها.

واشار الى ان احد االمشاركين في الاجتماع قد اتصل برئيس تحالف القوى السنية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مستفسرا فأكد له ما نقله لهم الكاظمي.

وقال" الان الجماعة مضروبين برأسهم" في اشارة الى مفاجأتهم بقرار السنة والاكراد.

ونوه الجبوري الى ان "الجميع يعرف ان افشال الكاظمي يعني مشاكل كبيرة لهم وللبلاد واعتقد ان العامل الدولي ضاغط على الاكراد وسنة البرلمان لاعطاء الكاظمي مزيد من الحرية في اختيار الوزراء لضمان نجاحه في نيل ثقة البرلمان".

وكان الكاظمي قد استبق اجتماعه مع القوى الشيعية الرئيسية التي رشحته لمهمة تشكيل الحكومة بتغريدة تابعتها ""الخليج 365"" قائلا "المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية هي مسؤولية وطنية. والحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها. على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية. أقبلُ الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة".

واثر الكشف عن دعم السنة والاكراد للكاظمي وتخويله حرية اختيار وزراء حكومته فقد أكد النائب نعيم العبودي عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري إن الكتل الشيعية ستفوض الكاظمي ايضا بحرية اختيارتشكيلته الوزارية في حال تم تفوضيه من السنة والاكراد كذلك.

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وقال العبودي في مقابلة مع قناة "الفرات" الفضائية الناطقة بلسان تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم وتابعتها ""الخليج 365""ان الاجتماعات مستمرة وفي حال تم تفويض السنة والاكراد الكاظمي بحرية اختيار تشكيلته فأن الكتل الشيعية ستفوضه كذلك".

مصطفى الكاظمي

واشار العبودي الى ان "الكتل الشيعية طلبت اسماء مرشحي حكومة الكاظمي لتدقيقها واختيار اكفاء يجيدون عملهم وان يكونوا بمستوى التحديات واولها الانتخابات المبكرة".. موضحا انه "كان هناك اتفاق اولي بتقديم 3 مرشحين والخيار للكاظمي ولكن في حال التفويض من الجميع سنفوض الكاظمي ايضاً بحرية الاختيار".

وعقد الكاظمي اجتماعا مع القوى الشيعية الليلة الماضية في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري تم الاتفاق خلاله على منح الثقة لحكومة الكاظمي لدى تقديمها الى البرلمان بعد الاتفاق بشكل نهائي على المرشحين لتولي الحقائب الوزارية.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في التاسع من الشهر الحالي الكاظمي مدير المخابرات العراقية بتشكيل الحكومة الجديدة عقب اعتذار عدنان الزرفي وأمامه 30 يوما لتقديم برنامجه الحكومي وتشكيلته الوزارية الى البرلمان للتصويت عليها بالثقة من عدمها.