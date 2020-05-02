الحلبوسي: الخروقات الإرهابية المتكررة تتطلب وقفةً جادة لمراجعة الخطط الأمنية

استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، الهجوم الغادر الذي شنته فلول الإرهاب على أبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي في مناطق عدة بمحافظة صلاح الدين فجر اليوم، فيما أكد أن الخروقات الإرهابية المتكررة تتطلب وقفةً جادة لمراجعة الخطط الأمنية. وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الخروقات الإرهابية المتكررة تتطلب وقفةً جادةً لمراجعة الخطط الأمنية، ولاسيما في المناطق المحررة؛ للقضاء على بقايا خلايا داعش الإرهابي"، داعيا إلى "عدم التراخي والتهاون بهذا الملف، والحفاظ على النصر القائم".



وأضاف: "نتقدم بخالص العزاء لشعبنا وذوي الشهداء من المقاتلين الأبطال، الذين تصدوا ببسالة وشجاعة للهجوم الإرهابي، راجين الله أن يحفَّهم برحمته، وأن يمنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل".



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