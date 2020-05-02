المالكي يدعو الى عدم التراخي والحذر من مخططات 'داعش'

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، إلى عدم التراخي والحذر من مخططات تنظيم "داعش"، لاسيما في ظل الظروف الراهنة.
وقال المالكي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "في الوقت الذي نتقدم بالعزاء لذوي الشهداء واخوانهم المقاتلين الذين نالوا الشهادة في هذا الشهر الشريف على يد شرار الخلق الداعشيين في تكريت، ندعو الى عدم التراخي والحذر من مخططات داعش الإرهابية خصوصا في ظل الظروف الراهنة".
وتعرضت قطعات الحشد الشعبي مساء امس الجمعة، الى هجوم من عناصر تنظيم "داعش" في مناطق عدة بصلاح الدين بينها مكيشيفة، أدت إلى خسائر بشرية بالطرفين بينهم مقتل عشرة من الحشد الشعبي.
وتعرضت قطعات الحشد الشعبي مساء امس الجمعة، الى هجوم من عناصر تنظيم "داعش" في مناطق عدة بصلاح الدين بينها مكيشيفة، أدت إلى خسائر بشرية بالطرفين بينهم مقتل عشرة من الحشد الشعبي.
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