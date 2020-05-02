تسجيل ٣٧٠ وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

وذكرت هيئة الصحة الوطنية أن" 25 من الضحايا الجدد لم يعانوا من أي أمراض أخرى"، مؤكدة أن "مجموع الوفيات بسبب الفيروس التاجي في مستشفيات إنجلترا أصبح 20853".

ومن المقرر أن تصدر وزارة الصحة البريطانية في وقت لاحق من اليوم، الإحصاءات اليومية بشأن حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا في عموم المملكة المتحدة.



ويفترض أن العدد الحقيقي لضحايا كورونا في بريطانيا يتجاوز بشكل ملموس الأرقام التي تنشرها السلطات الصحية لكونها لا تضم الوفيات خارج المستشفيات، وخاصة في دور رعاية المسنين.