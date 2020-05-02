تسجيل اصابة جديدة بكورونا في المثنى

وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة المثنى سجلت، اليوم السبت، اصابة جديدة لامرأة بفايروس كورونا، اذ اصبح التراكمي ٨٣ مع شفاء ٣٥ وتسجيل ثلاث وفيات".

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.