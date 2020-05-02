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تسجيل اصابة جديدة بكورونا في المثنى

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سجلت محافظة المثنى، السبت، اصابة جديدة بفايروس .

وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة المثنى سجلت، اليوم السبت، اصابة جديدة لامرأة بفايروس كورونا، اذ اصبح التراكمي ٨٣ مع شفاء ٣٥ وتسجيل ثلاث وفيات".

 

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً جزئياً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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