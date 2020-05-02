العمل تحدد نهاية الأسبوع الحالي موعداً لصرف راتب المعين المتفرغ

حددت وزارة العمل، السبت، نهاية الأسبوع الحالي موعداً لصرف راتب المعين المتفرغ. وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "نهاية الأسبوع الحالي هو موعد صرف راتب المعين المتفرغ لشهر نيسان الحالي". وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، قبل ايام، عن اطلاق منحة شهرية مؤقتة لمساعدة الاسر المتضررة جراء وباء كورونا وحظر التجوال.



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