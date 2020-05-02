محافظ البصرة يوجه بافتتاح العيادات الطبية لثلاث ساعات خلال ثلاثة ايام في الاسبوع

وجه رئيس خلية الازمة محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت، بافتتاح العيادات الطبية لثلاث ساعات في أيام الاحد والثلاثاء والخميس. وقال العيداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الخلية بالتنسيق مع مديرية صحة البصرة وجهت بإعادة افتتاح المستوصفات والعيادات الطبية لتقديم العلاج للمواطنين"، منوها إلى أن "الافتتاح سيكون من الساعة ٢ ظهرا إلى الخامسة عصرا لأيام الاحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، بعد رفع الحظر الكلي والذي كان مقرراً لغاية السابع من الشهر الجاري".



وأضاف أن "التوجيهات تنص على ضرورة ارتداء الكادر الطبي والمراجعين الكمامات والقفازات الطبية، وعلى المواطن مراجعة المراكز الطبية القريبة لمنطقة سكناه، وعدم انتقال سكنة الأقضية والنواحي لمركز المدينة، فضلا عن الإلتزام بالحذر وتنفيذ التعليمات السابقة لخلية الأزمة".

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