وفد من إقليم كردستان يزور بغداد الأسبوع الحالي لإدامة المباحثات

اعلنت حكومة اقليم كردستان، السبت، ان وفدا من الاقليم سيزور بغداد الاسبوع الحالي لادامة المباحثات.
واضافت ان "الوفد، الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، قدم عرضاً مفصلاً عن نتائج الزيارة إلى بغداد، كما شدد الوفد على استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية لضمان وتأمين حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته الدستورية".
واوضحت حكومة الاقليم انه "من المقرر أن يزور الوفد، بغداد مرة أخرى هذا الأسبوع لإكمال ما جرى التباحث بشأنه بين الجانبين".
وبينت انه "تم تسليط الضوء على الوضع المالي الراهن في الإقليم، إذ قررت رئاسة الحكومة البدء بصرف رواتب الموظفين حسب الإمكانات المتاحة حالياً".
وتابعت الحكومة انه "جرى في الاجتماع كذلك التركيز على أهمية الاستمرار في تطبيق قانون الإصلاح، وتقرر البدء باسترداد الأموال من الشركات المديونة للحكومة هذا الأسبوع، وذلك بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة للإخطار الذي اُرسل لتلك الشركات".
واشارت الى ان" الاجتماع ناقش الدعوات الحالية لتطبيق نظام اللامركزية الإدارية في الإقليم، إذ شددت القوى المؤتلفة في الحكومة على أن هذه المسألة هي جزء من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة ويجب أن تشرف الحكومة على ذلك، وجرى التأكيد على وحدة كيان إقليم كوردستان ورفض جميع أشكال التجزئة".
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