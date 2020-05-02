زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

اعلن مركز أوروبي، السبت، عن وقوع زلزال في جزيرة كريت اليونانية. وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم السبت، إن "زلزالا بلغت قوته 6.5 درجات على سلم ريختر ضرب جزيرة كريت اليونانية". وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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