تسجيل اصابتين بفايروس كورونا في صلاح الدين

اعلنت دائرة صحة صلاح الدين، السبت، عن تسجيل اصابتين بفايروس كورونا في المحافظة.
وقال المتحدث الرسمي للخلية جمال عكاب في بيان تلقت السومرية نيوزنسخة منه، إنه "تم ظهور اصابتين مؤكدتين في صلاح الدين حسب نتائج مختبر الصحة المركزي التي وصلت رسميا".
وأضاف أن "الاول من اهالي قضاء العلم وافد من الاردن، والثاني منتسب من هيئة الحشد الشعبي"، مشيراً الى "اتخاذ الاجراءات الصحية لهما".
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