نائبة مسيحية: الكاظمي تعامل معنا بطريقة بدائية جداً وسيكون لنا رد داخل البرلمان

وقالت ايوب في حديث لـ الخليج 365، إن "طريقة تعامل المكلف مصطفى الكاظمي مع نواب المكون المسيحي، كانت طريقة بدائية جداً"، مبينة ان "هذا الاسلوب والطريقة مرفوضة رفضا قاطعاً".

وأضافت أن "المكون المسيحي هو مكون اصيل في العراق وينبغي ان لا يتم التعامل معه بهكذا طريقة غير مقبولة"، مشددة على انه "سيكون لنا رد داخل قبة البرلمان".

