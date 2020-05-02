رئاسة الجمهورية: نحن أمام واجب ملاحقة فلول داعش والحفاظ على المنجزات المتحققة

أكدت رئاسة الجمهورية، السبت، في أول تعليق لها على حاثة تعرض القوات الأمنية والحشد الشعبي ألى هجوم من عناصر "داعش" في مناطق عدة من صلاح الدين بينها مكيشيفة مساء امس، أن العراق أمام واجب ملاحقة فلول التنظيم والحفاظ على المنجزات المتحققة.
وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "قامت عصابات داعش الإرهابية بمحاولة اجرامية في التعرض على قواتنا الأمنية وأبطال الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، وفي الوقت الذي نشيد بصلابة قواتنا الأمنية وأبطال الحشد وشجاعتهم في التصدي لتلك العصابات الإجرامية، فإننا أمام واجب ملاحقة هذه الفلول وتطهير الأراضي العراقية من بقايا الإرهاب، والحفاظ على المنجزات المتحققة ضد تنظيم داعش".
وأضافت، أن "التحديات التي تواجه بلدنا تتطلب، منّا اليوم أكثر من أي وقت مضى، المزيد من التكاتف والتآزر والتعاون وتوحيد الصفوف بين كل القوى الوطنية، لمواجهة تلك الظروف الحرجة، والإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بمسؤولياتها في حماية أمن واستقرار وسيادة العراق، وتحقيق آمال العراقيين وتطلعاتهم في حياة حرة كريمة".
وأضافت، أن "التحديات التي تواجه بلدنا تتطلب، منّا اليوم أكثر من أي وقت مضى، المزيد من التكاتف والتآزر والتعاون وتوحيد الصفوف بين كل القوى الوطنية، لمواجهة تلك الظروف الحرجة، والإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بمسؤولياتها في حماية أمن واستقرار وسيادة العراق، وتحقيق آمال العراقيين وتطلعاتهم في حياة حرة كريمة".
وتعرضت قطعات الحشد الشعبي مساء امس الجمعة، الى هجوم من عناصر تنظيم "داعش" في مناطق عدة بصلاح الدين بينها مكيشيفة، أدت إلى خسائر بشرية بالطرفين بينهم مقتل عشرة من الحشد الشعبي.
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