'مندهش' من تغيير مواقف المكونات.. الشابندر: الوزير المستقل بدعة

وقال الشابندر في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "أعرفُ جيدا لماذا ذهَبَ بعض قادة الشيعة الى بِدعة الوزير المُستقِل، واعرف واحترم رفْض الكُرد و السُنة ذلك فترة المكلّف علاوي".

وأضاف، "يدهشني أن يتغير موقفهم (الكرد والسنة) ليقبلوا على مضَضٍ ما رفضوه بشجاعة"، متسائلا بالقول "هل هو ميكائيل وطأت قدماه بعد أخيه جبرائيل أرضنا أيضاً؟".