نائب يدعو للإسراع بإطلاق الحقوق التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين والجرحى وذوي الشهداء

دعا النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، السبت، هيئة التقاعد العامة لإطلاق الحقوق التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين والجرحى وذوي الشهداء، مشددا على أن هذا الملف سيتم متابعته برلمانياً مع الجهات المختصة بغية إيجاد حلول عاجلة لهم.

وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من المناشدات والشكاوى وصلت الينا من شريحة المتقاعدين وذوي الشهداء والجرحى، نتيجة لعدم استلامهم للحقوق التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة"، مبيناً أن "تلك الشريحة الكبيرة والمهمة والتي قدم أبناؤها أغلى مايملكون من سنين حياتهم وما يملكون وعلى الحكومة والجهات ذات العلاقة النظر بعين الأبوية والواجب لتلك الشريحة وعدم إهمال حقوقهم تحت أي ذريعة خاصة في ظل الظروف المعاشية الصعبة التي نعيشها خلال هذه الفترة".



وأضاف البخاتي، أن "تلك الشريحة والطوابير، ينبغي من هيئة التقاعد العامة إيجاد حلول عاجلة لهم وإطلاق مستحقاتهم كاملة دون تأخير"، لافتا إلى أن "تأخير إطلاق تلك الرواتب تحت أي ذريعة هو أمر لايمكن القبول به وسيكون لنا متابعة سريعة ضمن دورنا البرلماني لهذا الملف مع الجهات المختصة بغية ايجاد حلول لهم وبما يضمن لهم الحقوق الكاملة".