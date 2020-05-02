عدنان حمد عن عودته للتدريب في العراق: الأجواء غير ملائمة

رياضة 2020-05-02 | 00:17 1,574 مشاهدة أكد المدرب الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم، عدنان حمد، ان الأجواء غير ملائمة للعودة بالعمل في المجال التدريبي او الإداري في العراق.



ووجه حمد رسالة الى النجمين عنان درجال واحمد راضي بشأن ترشحهما لزعامة الكرة العراقي، قائلاً "بكل تأكيد من الرائع مشاهدة النجمين عدنان درجال واحمد رياضي يتنافسان على منصب لخدمة وقال حمد خلال استضافته عبر "سكايب" في برنامج "3-1" والذي يعرض على قناة السومرية، إن "الأجواء صعبة وغير ملائمة للتدريب في العراق لا يوجد ما يساعد على العمل وليست هذه الأجواء التي ارغب بالتدريب فيها"، مؤكداً انه "من غير الممكن تطبيق افكاري في ظل الوضع الحالي".ووجه حمد رسالة الى النجمين عنان درجال واحمد راضي بشأن ترشحهما لزعامة الكرة العراقي، قائلاً "بكل تأكيد من الرائع مشاهدة النجمين عدنان درجال واحمد رياضي يتنافسان على منصب لخدمة الرياضة العراقية، فالبلد يمر بواقع متردي في جميع المجالات ومن بينها الرياضة، بإمكان الشخصيات الرياضة خدمة الرياضة في البلاد والبحث عن المواهب لرفد المنتخبات الوطنية". برنامج "3-1" من تقديم الإعلامي طه أبو رغيف ويعرض في تمام الساعة 12 منتصف الليل طيلة شهر رمضان المبارك. المحرر: محمد خليل

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