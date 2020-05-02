تنويه من البنك المركزي عن حوالات الى مصارف لبنانية

اصدر البنك المركزي العراقي "تنويها" عن حوالات بعملة الدولار الى مصارف لبنانية.
وقال البنك في "تنويه" صدر في ساعة متاخرة من ليل الجمعة، "يجري هذه الأيام تناقل اخبار وبيانات وأرقام غير دقيقة، عن عمليات تداول لاعتمادات تجري لصالح مصارف لبنانية، من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية".
واضاف "يود البنك المركزي العراقي أن يؤكد بان جميع المبالغ المحولة هي تلبية لطلبات تخص أستيرادات لشركات عراقية، سبق وان اختارت المصرف الذي يفتح الاعتماد لغرض الاستيراد، علمًا ان المصرف لا يتقاضى جراء هذه العملية غير العمولة فقط.
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