هزة ارضية في زاخو والانواء تنشر تقريرا بشأنها

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، تسجيل هزة ارضية لمنطقة جنوب شرق زاخو في دهوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الهزة الارضية تبعد (10) كم جنوب شرق زاخو في محافظة دهوك"، مشيرة الى ان "قوتها بلغت (3،3 ) درجة على مقياس رختر".

واضافت انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة"، داعية الاهالي الى "اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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