- 1/2
- 2/2
اعلنت وزارة النقل، الجمعة، تسجيل هزة ارضية لمنطقة جنوب شرق زاخو في دهوك.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الهزة الارضية تبعد (10) كم جنوب شرق زاخو في محافظة دهوك"، مشيرة الى ان "قوتها بلغت (3،3 ) درجة على مقياس رختر".
واضافت انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة"، داعية الاهالي الى "اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".
كانت هذه تفاصيل خبر هزة ارضية في زاخو والانواء تنشر تقريرا بشأنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.