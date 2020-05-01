اخبار العالم / اخبار العراق

القبض على أب قتل ابنه في الوركاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، الجمعة، عن القاء القبض على أب قتل ابنه في قضاء الوركاء بمحافظة المثنى.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مركز شرطة الوركاء في محافظة المثنى استخبر بوجود جثة في مستشفى القضاء وعلى الفور تم الانتقال إلى محل وجود الجثة وتبين ان الجثة تعود إلى مجني فارق الحياة أثر تعرضه إلى إصابة مباشرة بأطلاق النار من قبل والده الذي ارداه قتيلا في الحال".

واضافت انه" القي القبض على المتهم في داره ، حيث دونت أقوال ذوي المجني عليه وأقوال المتهم ابتدائيا وصدقت قضائيا"، مبينة انه "تم توقيفه وفق المادة ( 405 ) من قانون العقوبات العراقي وضبط السلاح المستخدم في الجريمة واحيل إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على أب قتل ابنه في الوركاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا