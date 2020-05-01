القبض على أب قتل ابنه في الوركاء

اعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، الجمعة، عن القاء القبض على أب قتل ابنه في قضاء الوركاء بمحافظة المثنى.

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مركز شرطة الوركاء في محافظة المثنى استخبر بوجود جثة في مستشفى القضاء وعلى الفور تم الانتقال إلى محل وجود الجثة وتبين ان الجثة تعود إلى مجني فارق الحياة أثر تعرضه إلى إصابة مباشرة بأطلاق النار من قبل والده الذي ارداه قتيلا في الحال".



واضافت انه" القي القبض على المتهم في داره ، حيث دونت أقوال ذوي المجني عليه وأقوال المتهم ابتدائيا وصدقت قضائيا"، مبينة انه "تم توقيفه وفق المادة ( 405 ) من قانون العقوبات العراقي وضبط السلاح المستخدم في الجريمة واحيل إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".