قطر تقدم طلباً لاستضافة كأس آسيا 2027

رياضة 2020-05-01 | 22:11 168 مشاهدة كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن طلب قطر لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027. ونشر الحساب الرسمي لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" على "تويتر" أن "قطر تقدمت بطلب استضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027". وكان منتخب قطر لكرة القدم، توج بلقب البطولة الآسيوية الأخيرة عام 2019. يذكر، أن قطر استضافت من قبل دورة الألعاب الآسيوية في 2006، بالإضافة إلى تنظيم نهائيات أمم آسيا في عام 2011، وستنظم كأس العالم المقبلة 2022.



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