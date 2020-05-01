اتحاد المواي تاي يحيل ثلاثة من اعضائه السابقين الى النزاهة

2020-05-01 | 21:54
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أحال الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، ثلاثة من اعضائه السابقين الى هيئة النزاهة لوجود شبهات فساد بحقهم.
وأضاف ان "الاتحاد السابق فيه العديد من المخالفات التي قدمت الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي والتي أدت برئيسه السابق مهدي علي دويغر الى دخوله السجن بتهمة التزوير".
وتابع "خلال الأيام القليلة القادمة سيتم استدعاء الأسماء اعلاه والاتحاد الحالي لديه كافة الأوراق والثبوتات التي من شأنها تدينهم في القضاء، مبينا ان رئيس الاتحاد الحالي الكابتن مصطفى جبار علك وجه بضرورة أرسال كافة الكتب والأدلة وأحالتها الى القضاء بالسرعة الممكنة لأي شخص تحوم حوله شبهات الفساد".
وختم أمين سر الاتحاد حديثه بالقول، ان "هناك اسماء اخرى من بغداد والمحافظات أحدهم رئيس نادي وأخر رئيس اتحاد فرعي سابق سيتم أرسال أوراقهم الى هيئة النزاهة بعد أكمال الأوراق الثبوتية بحق فسادهم في الاتحاد السابق!".
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