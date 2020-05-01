اتحاد المواي تاي يحيل ثلاثة من اعضائه السابقين الى النزاهة

وقال أمين سر الاتحاد حيدر عبد الواحد البهادلي في بيان تلقته الخليج 365، ان "الاعضاء السابقين للاتحاد وهم كل من: (توفيق عدنان عبد من محافظة بغداد واحمد عامر محمد من محافظة بابل وجاسم محمد عبد الواحد من محافظة البصرة) تم أحالتهم الى هيئة النزاهة من قبل الاتحاد الحالي بسبب وجود خروقات مالية وإدارية اكتشفت مؤخرا بحقهم".وأضاف ان "الاتحاد السابق فيه العديد من المخالفات التي قدمت الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي والتي أدت برئيسه السابق مهدي علي دويغر الى دخوله السجن بتهمة التزوير".

وتابع "خلال الأيام القليلة القادمة سيتم استدعاء الأسماء اعلاه والاتحاد الحالي لديه كافة الأوراق والثبوتات التي من شأنها تدينهم في القضاء، مبينا ان رئيس الاتحاد الحالي الكابتن مصطفى جبار علك وجه بضرورة أرسال كافة الكتب والأدلة وأحالتها الى القضاء بالسرعة الممكنة لأي شخص تحوم حوله شبهات الفساد".



وختم أمين سر الاتحاد حديثه بالقول، ان "هناك اسماء اخرى من بغداد والمحافظات أحدهم رئيس نادي وأخر رئيس اتحاد فرعي سابق سيتم أرسال أوراقهم الى هيئة النزاهة بعد أكمال الأوراق الثبوتية بحق فسادهم في الاتحاد السابق!".