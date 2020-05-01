الاعلام والاتصالات تدعو المؤسسات الاعلامية للالتزام بقواعد البث الاعلامي

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"على كافة المؤسسات الإعلامية الى الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي التي تحدد المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة، ولضمان منع التحريض على العنف والكراهية، والحفاظ على السلم الاهلي والامن الوطني، وعدم بث مواد تخالف اللياقة والآداب".

واضافت ان "احترام التقاليد الاجتماعية واجب انساني اكدت عليه القوانين والمواثيق الدولية، الامر الذي يحتم على وسائل الإعلام التعاطي بايجابية واحترام العادات والطقوس التي يمارسها غالبية الشعب العراقي في شهر رمضان الفضيل، وعدم بث مواد مخالفة للذوق العام، والالتزام بالحيادية والمهنية في نقل الوقائع التاريخية".

ونوهت الهيئة الى انها" وضمن صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور والقانون النافذ تتابع جميع المواد الإعلامية التي تبث خلال شهر رمضان وسجلت عدة مخالفات لقواعد البث الإعلامي".



ودعت الهيئة، وسائل الإعلام الى "فحص المواد قبل بثها وحذف كل ما يسيء الى العادات والاعراف الاجتماعية المحترمة، وكل ما يمس كرامة الانسان العراقي والنساء خصوصاً".

وتابعت انه "في حال عدم الالتزام فان هيئة الإعلام والاتصالات ستتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة وفق القوانين".