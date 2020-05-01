بالفيديو.. بهذا المكان يحجر العشرات من الطلاب العراقيين القادمين من روسيا واسبانيا

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه حجر طلاب عراقيين قدموا من روسيا واسبانيا داخل فندق في شارع السعدون.

وبحسب ما ذكره الناشطون ان "العشرات من الطلاب العراقيين تم حجرهم داخل فندق اليمامة في شارع السعدون"، مبينين انه "في كل غرفة ثلاثة الى اربعة طلاب، وذلك يعتبر مخالفة صحية اذ يفترض بالحجر ان يكون كل مواطن في غرفة لوحده حتى لا يكون عرضة للعدوى من اخرين".

واضافوا "رغم مرور اكثر من ٢٤ ساعة على وصولهم لغاية الان لم يعرضوا على اي فرق طبية ولم تجرى عليهم فحوصات فايروس كورونا"، مشيرين الى ان "الاكل رديء جدا ولا خدمات انترنت بالمطلق الخدمات الاخرى غير صالحة".

واكدوا ان "المعاملة اشبه بمعاملة المعتقلين حيث لا احد يستمع لهم كمواطنين عراقيين ويفترض ان يعاملوا بكرامة واحترام"، داعين "المسؤولين في خلية الازمة الى استبدال هذا المكان بفندق محترم".

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وتابعوا ان "اولياء امور الطلبة على استعداد لدفع تكاليف الاقامة في الفنادق المخصصة للاستخدام اذا كانت الحكومة عاجزة عن ذلك".

فيما اكد عدد من الطلبة القادمين من اسبانيا "نحن المجلين من دوله اسبانيا على حسابنا بسعر تذكرة 800 دولار لكل شخص شملت حتى طفل، ورغم سعر التذكرة لناقل الوطني للخطوط الجوية العراقية مكلفة كانت العودة للوطن من طلاب والعوائل مفرحة لنقلنا إلى الوطن ونحن سالمين"، مشيرين الى انه "عند وصولنا إلى أرض الوطن تم فحصنا بجهاز الحراري وظهرت النتيجة اننا سالمون، ولكن نقلنا من المطار إلى فندق اليمامه في السعدون للحجر، حيث وجدنا الفندق يفتقد إلى النظافة الصحية".

واضافوا "مكثنا يوم ولم تأتي مفرزة الفحص لأخذ عينة"، متسائلين "لماذا لم يتم حجرنا في فندق مستقل بعيدا عن الطلاب القادمين من روسيا، ولماذا لم تقم الوزارة بفحصنا".

ودعوا الحكومة الى "التدخل بعزلنا في فندق مستقل أو نقل طلاب روسيا لفندق آخر لكوننا نريد إتمام الحجر مع فحصنا".