اتهمت النائب عن كتلة بابليون بيداء خضر سلمان، السبت، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتجاهل ممثلي المكون المسيحي وفرض مرشح ارضاء لجهات خارجية.
وقالت سلمان في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تجاهل ممثلي المكون المسيحي وفرض مرشحاً ارضاءً لجهات خارجية"، مبينة ان "الكاظمي يمنح الكتل الأخرى ما تريد".
واضافت سلمان ان "محاولة تهميش الاستحقاق الانتخابي للمكون المسيحي، هي اول خطوة للتساقط والتخبط لهذه الحكومة قبل التصويت عليها".
يذكر ان الخليج 365 نشرت قبل قليل نقلا عن مصدر سياسي اسماء المرشحين للكابينة الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي
كانت هذه تفاصيل خبر اول تعليق على الكابينة الوزارية.. بابليون: الكاظمي تجاهل المكون المسيحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.