الخليج 365 تنشر اسماء المرشحين لكابينة الكاظمي الوزارية

كشف مصدر سياسي، الجمعة، عن اسماء المرشحين لكابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الوزارية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه " تم ترشيح حارث محمد وعبد الكريم هاشم لاختيار احدهم لوزارة الخارجية"، مبينا انه "تم ترشيح عثمان الغانمي ونجيب الصالحي وعدنان الزرفي لاختيار احد الاسماء لمنصب وزير الداخلية".

واضاف انه "تم ترشيح احسان عبد الجبار لوزارة النفط، كما تم ترشيح جاسم عبد الزهرة ونزار قحطان حسن لاختيار احدهما لوزارة الكهرباء".

وتابع "ترشيح جواد عبد الرضا عبد الباقي وناصر حسين بندر لاختيار احدهما لوزارة النقل"، لافتا الى "ترشيح عبد الرزاق قنبر لوزارة الصحة".

وبين المصدر انه "تم ترشيح طالب جاسب لفته ومحمد كريم جاسم لاختيار احدهما لمنصب وزير الزراعة"، موضحا انه "تم ترشيح فيصل الجربه وجمعه عناد لاختيار احدهما لمنصب وزير الدفاع".

واكد المصدر "ترشيح عدنان درجال لمنصب وزير الرياضة وامجد محمد امين لمنصب وزير العدل"، مشيرا الى انه "تم ترشيح خالد بتان النجم لمنصب وزير التخطيط".

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ولفت المصدر انه "تم ترشيح صالح عبدالله بدران ومنهل عزيز محمود لاختيار احدهما لوزارة الصناعة، وترشيح نوار نصيف وماهر حماد جوهان لاختيار احدهما لمنصب وزير التجارة"، مؤكدا "ترشيح اسراء هاشم دحام وفلاح محمود احمد لاختيار احدهما لوزارة التربية".

واضاف انه "تم ترشيح ايفان فائق يكوب وثناء حكمت ناصر لاختيار احدهما لمنصب وزير الهجرة، كما تم ترشيح كاظم هيلان السهلاني وهشام حسن الذهبي لاختيار احدهما لمنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعي"، مبينا ان "الاتصالات رشح لها اركان شهاب احمد وعلي محمد خلف لاختيا احدهما للمنصب".

واكد المصدر انه "تم ترشيح جاسم محمد دويج ومهدي رشيد مهدي لمنصب وزير الموارد المائيه، وترشيح هشام صالح داود لمنصب وزير الثقافة وترشيح نازنين محمد وسو لمنصب وزير الاعمار"، موضحا انه "لم يتم لغاية الان ترشيح اية شخصية لمنصب وزير المالية".