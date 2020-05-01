ضوء أخضر للكاظمي بشأن اختيار وزرائه ولكن بشروط

ذكر مصدر سياسي، ان شروطا وضعت امام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لاختيار وزراءه، فيما اشار الى وجود رغبة ملحة لعقد جلسة منح الثقة الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان الكتل السياسية منحت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي حرية تشكيل حكومة من ذوي الكفاءة والمستقلين، مع التشديد على ضرورة استبعاد الوزراء السابقين من التشكيلة الجديدة، مشترطة حصول موافقتها على الأسماء التي يقوم رئيس الوزراء المكلف باختيارها قبل طرحها على البرلمان".

واضاف أن "الكتل السياسية طلبت من الكاظمي تقديم التشكيلة الوزارية كاملة من دون أية استثناءات"، لافتا الى انها "لوحت بعرقلة التصويت على حكومته إذا لم تتم الاستجابة لشروطها".

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واكد المصدر "وجود رغبة ملحة لعقد جلسة منح الثقة الأسبوع المقبل، من أجل حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة الذي دخل شهره السادس"، مشيرا الى ان "اعلب الكتل تعهدت بحشد التأييد للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في حال التزم الكاظمي بشروطها".

واعتبر عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الجمعة، ان القوى السياسية التي اعلنت دعمها لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ستنقلب عليه في جلسة التصويت داخل البرلمان.