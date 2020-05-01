ما قاله الكاظمي للكتل ومصدر: لايمكن تنفيذ كل ما ذكر بالبرنامج الحكومي

كشف مصدر سياسي، عن ما ابلغ به رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الكتل السياسية، فيما اشار الى انه لايمكن تنفيذ كل ما ذكر بالبرنامج الحكومي.

وقال المصدر ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي رسم خطوط برنامج حكومته على أساس أنها مؤقتة، حيث وضع ما تكفي المدة لإنجازه فقط"، مبينا أنه "في المقابل، هناك اعتراضات من عدة كتل على غياب بعض الأمور ووجود أخرى أو عدم وضوحها".

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واضاف المصدر ان "رئيس الوزراء المكلف أبلغ قادة الكتل السياسية أن حكومته ستكون غرفة طوارئ لمعالجة الملفات الحرجة التي تهدد البلاد، وأن النقاط أو الملفات المراد معالجتها من قبل الكتل السياسية تحتاج سنوات طويلة وإمكانيات وتوافقاً سياسياً ويحكمها عامل الزمن"، مؤكداً أنه "رغم ذلك، فالقوى السياسية سترفع توصيات وملاحظات للكاظمي على برنامجه، ومن المرجح أنه سيضمنها في نسخة برنامجه الحكومي، لكن من غير الممكن تنفيذ كل ما سيتم ذكره في البرنامج، حتى مع وجود صدق النية، إذ إن العوامل والظروف الحالية هي من تتحكم بالمشهد".

واعتبر عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الجمعة، ان القوى السياسية التي اعلنت دعمها لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ستنقلب عليه في جلسة التصويت داخل البرلمان.