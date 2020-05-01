الصيدلي ينفي مانشر بشان عجلات التربية ويؤكد بالوثائق: رماح الموصل قوة تابعة للحشد

نفى المكتب الاعلامي للنائب محمد اقبال الصيدلي، الجمعة، ما نشر في وثيقة سربت للاعلام بشأن عجلات تابعة لوزارة التربية، فيما اشار الى ان فوج رماح الموصل قوة رسمية تابعة لهيئة الحشد الشعبي.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "مانشر عبر وسائل التواصل عن استخدام عجلات وزارة التربية بصورة غير قانونية عارية عن الصحة"، مبينا ان "تلك الاكاذيب لا تعدو ان تكون وسيلة بائسة من قبل بعض المفلسين والخاسرين".

واضاف ان "استعمال هذه العجلات تم بحسب قرار رئاسة الوزراء رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٤ والذي وجه الوزارات وخولها باستخدام تلك العجلات للاغراض العسكرية والامنية"، مشيرا الى ان "فوج رماح الموصل قوة رسمية تابعة لهيئة الحشد الشعبي وقدمت طيلة السنوات الماضية الارواح والدماء بمشاركة اخوانهم في الاجهزة الامنية الاخرى لتحرير المحافظات المغتصبة من الارهاب".

ودعا المكتب "وسائل الاعلام الى اعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار تماشيا مع رسالة الإعلام النبيلة والهادفة"، موضحا ان "الاستهداف الالكتروني تصاعد ضد الصيدلي في الاونة الاخيرة نتيجة مواقفه الوطنية المساندة لمطالب شعبه ضد الفاسدين".

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وادناه وثائق تثبت انتماء فوج رماح الموصل للحشد الشعبي وموافقة التربية على استخدام العجلات التابعة لها: