الوفد الكردي يعود إلى أربيل وحكومة الاقليم تؤكد: الاجتماعات تُستأنف الاسبوع المقبل

وذكرت حكومة الإقليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "على الرغم من أن الاجتماعات جرت في فترة معقدة ومليئة بالمشاكل، إلا أن اجواءها كانت ايجابية".

وأضافت أنه "من المقرر ان تُستأنف الاجتماعات الاسبوع المقبل لعرض العديد من المقترحات لحل المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وخصوصا حول موضوعي النفط والموازنة".



وأكدت حكومة الإقليم "التزامها بنقاط مذكرة التفاهم الموقعة في أواخر عام ٢٠١٩، مثلما التزمت بكافة بنود قانون الموازنة لعام ٢٠١٩".