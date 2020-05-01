عاد وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، الجمعة، إلى أربيل، فيما أكدت حكومة الاقليم أن الاجتماعات ستُستأنف الاسبوع المقبل.
وذكرت حكومة الإقليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "على الرغم من أن الاجتماعات جرت في فترة معقدة ومليئة بالمشاكل، إلا أن اجواءها كانت ايجابية".
وأضافت أنه "من المقرر ان تُستأنف الاجتماعات الاسبوع المقبل لعرض العديد من المقترحات لحل المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وخصوصا حول موضوعي النفط والموازنة".
وأكدت حكومة الإقليم "التزامها بنقاط مذكرة التفاهم الموقعة في أواخر عام ٢٠١٩، مثلما التزمت بكافة بنود قانون الموازنة لعام ٢٠١٩".
وأضافت أنه "من المقرر ان تُستأنف الاجتماعات الاسبوع المقبل لعرض العديد من المقترحات لحل المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وخصوصا حول موضوعي النفط والموازنة".
وأكدت حكومة الإقليم "التزامها بنقاط مذكرة التفاهم الموقعة في أواخر عام ٢٠١٩، مثلما التزمت بكافة بنود قانون الموازنة لعام ٢٠١٩".
كانت هذه تفاصيل خبر الوفد الكردي يعود إلى أربيل وحكومة الاقليم تؤكد: الاجتماعات تُستأنف الاسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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