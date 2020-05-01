رافضون توجه رسالة 'للمسميات السياسية' التي تصدرت المشهد بذريعة تمثيل المكون السني

وجهت حركة رافضون، الجمعة، رسالة الى المسميات السياسية التي تصدرت المشهد بذريعة تمثيل المكون السني، مشيرة الى ان ما يسمى بتحالف القوى العراقية وما يسمى بتحالف المحافظات المحررة لم يكونوا يوماً ممثلين سوى لأنفسهم فقط.

وقالت الحركة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بعد فشل طروحاتكم السياسية التي ادعيتم انها السبيل الوحيد للحفاظ على حقوق المكون السني بعد احداث ٢٠٠٣ والتي لم تفضِ الا لمزيد من التهميش والإضعاف لنا في إطار مشروع مبيت لاجتثاث السنة من العراق".

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واضافت "اننا نراقب ما الت اليه احوال الصراع بينكم لتقاسم فتات المغانم التي تلقى إليكم من ساسة المكون الشيعي والمكون الكردي الذين تفوقوا عليكم بحكمتهم ووحدتهم فكنتم يدا سفلى تستجدي المناصب لاهداف ومنافع شخصية بينما اهلكم يفترشون الارض في خيامهم الرثة منذ سنين وأبناؤهم يملؤن السجون بعد أن شبعت الارض من دماء شهدائهم، وأشلاؤهم ممزقة تحت انقاض الموصل والرمادي وصلاح الدين وديالى وبغداد..وبعد كل ما جرى مازال بعضكم يعوي على بعض بدعوى انه الاحق بتمثيل المكون السني".

وتابع "إننا كعراقيين من المكون السني نعلنها واضحة صريحة في وجوهكم.. إن ما يسمى بتحالف القوى العراقية وما يسمى بتحالف المحافظات المحررة لم يكونوا يوماً ممثلين سوى لأنفسهم فقط ولم يكن المكون السني يوماً من اهتمامات أعضاء التحالفين"، لافتا الى "انهم لا يعملون سوى لمصالحهم الخاصة.. وانا نتبرأ منكم.. فلا انتم منا ولا نحن منكم... خذوا زعاماتكم التي نصبتموها على انفسكم وارحلوا".