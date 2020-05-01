مدينة الطب تعلن شفاء تسعة مصابين بكورونا

اعلنت مدينة الطب، الجمعة، عن شفاء تسعة مصابين بفايروس كورونا وقالت ادارة المدينة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تسعة مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء، حيث ظهرت نتائج التحاليل المختبرية لهم وكانت سالبة". واضافت ان "هؤلاء سيغادرون المستشفى".

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