النقل تعلن تفريغ وشحن حمولات متنوعة لثلاثة بواخر رست على ارصفة ميناء ام قصر الشمالي

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الباخرة eiders رست على رصيف 17 في ميناء ام قصر الشمالي التي تحمل الذرة الصفراء بحجم 40 الف طن قادمة من الارجنتين وتم افراغ حمولتها".

وأضافت أنه "تم تفريغ الباخرة ksl fuyang التي تحمل معدات متنوعة وحديد لصالح القطاعين الخاص والعام بحمولة تزن نحو 13052 وبواقع 3749 قطعة على رصيف 19 قادمة من الكويت".



وأوضحت الوزارة، أن "الرافعات العملاقة افرغت بشكل سريع نحو 172 حاوية على متن الباخرة daphne على رصيف 27 قادمة من جبل علي".