لجنة نيابية توجه رسالة إلى الكاظمي بشأن البرنامج الحكومي

وذكرت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "تابعت باهتمام بالغ البرنامج الحكومي المقدم من الكاظمي الى مجلس النواب وما تضمنه من فقرات تخص عمل الحكومة المقبلة في شتى المجالات، الا أننا فوجئنا بخلوه من فقرة تخص استراتيجية العمل للنهوض بواقع الشباب والرياضة التي تهم شريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي".وأضافت أنها "كانت تأمل من رئيس الوزراء المكلف ان يحظى قطاع الشباب والرياضة باهتمامه في البرنامج الحكومي كون الشعب العراقي يعد من المجتمعات الشبابية بالإضافة الى ذلك أن التغيير الكبير الذي حصل في الحكومة كان في طليعة تحقيقه الشباب الذين سقط عدد منهم شهداء وجرحى في ساحات التظاهرات".

وأوضحت اللجنة، أنها "تسجل تحفظها على البرنامج الحكومي المقدم من الكاظمي كونه تجاهل دور الشباب ولم يتضمن اي خطط او مناهج او أستراتيجيات لتطوير واقعهم او الاهتمام بمتطلباتهم واحتياجاتهم اسوة بالبرامج الحكومية في الدول الاخرى".



وبينت أن "عدم اهتمام البرنامج الحكومي بشريحة الشباب سيؤدي الى التباعد وعدم التفاعل الايجابي بين الحكومة وهذه الشريحة المهمة ذات الطاقات الجبارة التي لو استثمرت بشكل صحيح ووضع لها خططا وبرامج حقيقة فأنها ستسهم بالنهوض بالبلد".وشددت على "ضرورة ان يقوم المكلف بتشكيل الحكومة بتصحيح البرنامج الحكومي وتضمينه فقرة تخص الشباب والرياضة حتى نعطي بارقة أمل لشبابنا المكافح ودورهم في بناء العراق".