اعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن اكمال صيانة وتأهيل ستة مجسرات لعبور السيارات وسبعة أخرى مخصصة للمشاة في مناطق متفرقة من العاصمة.
وقالت امانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن ملاكاتها في دائرة المشاريع تمكنت خلال الفترة الماضية من صيانة وتأهيل ستة مجسرات في مواقع مختلفة من العاصمة وهي ( مجسر بيروت ، مجسر الزهور ، مجسر قحطان ، مجسر ملعب الشعب (المرحلة الاولى) ، مجسر العدل ، مجسر الشارقة )، بالاضافة الى انجاز تأهيل سبعة مجسرات مخصصة للمشاة ساهمت في تقليل الحوادث والزحامات المرورية من خلال تسهيل عبور المشاة عبر الطرق السريعة.
واوضحت امانة بغداد أنها تستعد لاطلاق المرحلة الثانية من صيانة مجسر كراج الامانة خلال اليومين المقبلين مع اعداد خطة عمل لصيانة ثلاثة مجسرات هي ( مجسر الربيعي ، مجسر ملعب الشعب (المرحلة الثانية) ، مجسر المستنصرية ) حال توفر التخصيصات المالية مع الاشارة الى ان العمل سيكون خلال اوقات حظر التجوال حصراً وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تعلن تأهيل 13 مجسراً في العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.