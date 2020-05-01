طقس اليوم والأيام المقبلة من الأنواء الجوية.. صور

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، حالة طقس، لليوم الجمعة، والايام الأربعة المقبلة، مشيرة الى أن درجات الحرارة في العاصمة بغداد ستكون بمعدل 35مْ.
وأضافت، ان "طقس الأحد المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً الى غائم ، وفي المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم".
وأشار البيان الى ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار رعدية، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئيا".
وتابع ان "الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة".
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