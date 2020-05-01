طقس اليوم والأيام المقبلة من الأنواء الجوية.. صور

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طقس يوم غد السبت سيكون في المنطقة الوسطى والجنوبية سيكون غائم جزئياً، وفي الشمالية غائم جزئي الى غائم"، مشيراً الى ان "درجات الحرارة في بغداد ستكوبمعدل 35مْ".وأضافت، ان "طقس الأحد المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً الى غائم ، وفي المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم".

وأشار البيان الى ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار رعدية، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئيا".

وتابع ان "الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة".