بالفيديو ازمة كورونا تتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة للتجار في البصرة

تسبب تفشي فايروس كورونا في محافظة البصرة، بازمة اقتصادية كبيرة طالت التجار واصحاب المحال التجارية، ويأتي ذلك بالتزامن مع فرض حظر التجوال بالمحافظة..

استدان صاحب المحل هذا من معارفه بعد عجزه عن إقناع مالك المحل بالتريث قليلاً لحين انتهاء أزمة كورونا والقادم مجهول بالنسبة لهم سيما ان بدلات استئجار هذة المحال تصل لأكثر من الفي دولار للمحل الواحد اما مالك المحل فيجيبهم بان هذا حقه ومن يتاخر بالدفع عليه ترك المحل



وفي الوقت الذي تفرض القوات الامنية اجراءات حظر التجوال المشددة على عدد من الشوارع الرئيسة فقط تشهد اكبر المراكز التجارية في سوق العشار وشارع الكويت واسواق اخرى جميعها ضمن مركز المحافظة اكتضاض غير مسبوق

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