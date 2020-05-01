نائب: قوى سياسية دعمت الكاظمي ستنقلب عليه في جلسة البرلمان

وقال خشان، في تصريح اوردته الصحيفة الرسمية، إن "القوى السياسية، دائما ما تلعب على الوقت الاخير، لحسم اي ملف عليه خلافات، ولهذا هي اعلنت دعمها للكاظمي وتمريره في البرلمان، لكنها سوف تنقلب عليه في جلسة التصويت داخل البرلمان".وحذر خشان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي "من تغيير القوى السياسية دعمها له في الثواني الأخيرة من عقد جلسة التصويت على منحه الثقة، فهي سوف تعمل على عرقلة هذا الامر بكل تأكيد".

ورجح عضو مجلس النواب عباس الزاملي، في وقت سابق عبر الخليج 365، تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في جلسة برلمانية تعقد منتصف الاسبوع المقبل، فيما اشار الى ان البرنامج الحكومي مقتضب لكنه "يفي بالغرض".

