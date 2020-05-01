بعيد العمال.. رئيس الجمهورية يؤكد على تكثيف الطاقات لدفع عجلة التقدم

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، التهاني لعمال العراق بمناسبة عيد العمال العالمي، مؤكدا على تكثيف الطاقات لدفع عجلة والتقدم. وقال صالح في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "في يوم العمال العالمي نحيّي بتقدير واحترام عالٍ بناة الوطن والسواعد المخلصة التي تحمّلت الظروف لتواصل بناء العراق والظروف المعقدة، والأزمات المتلاحقة".



واكد صالح قائلا، "علينا تكثيف الإمكانات والطاقات والتآزر لدفع عجلة التطور والتقدم بما يسهم في غدٍ أفضل لشعبنا"، مرددا "كل عام والعمال بخير وسلام".

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