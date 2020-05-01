منظمة اتصالات عراقية: واتساب سيقرض المال لمستخدميه

أفادت منظمة قياس جودة الاتصالات في العراق، الجمعة، بأن تطبيق "واتساب" يعتزم اقراض المال لمستخدميه.
وقالت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن تطبيق واتساب يخطط لإطلاق خدمة لإقراض المال للمستخدمين في بعض البلدان"، مبينة أن العمل "سيبدأ من الهند ويحتوى التطبيق على نظام أساسى للدفع عبر الهاتف المحمول يسمى Pay".
وذكرت أن "عملية تسجيل حديثة لواتس آب مع المنظمين المحليين فى الهند، كشفت عن خططه لتقديم الأموال أو منح الائتمان وفقًا للشروط المناسبة".
وذكرت أن "عملية تسجيل حديثة لواتس آب مع المنظمين المحليين فى الهند، كشفت عن خططه لتقديم الأموال أو منح الائتمان وفقًا للشروط المناسبة".
وأضافت أنه "يجرى طرح الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة للمستخدمين فى الهند ويمكن من خلاله إصدار القروض".
وتابعت "تمنع القيود التنظيمية واتسآب من القيام بالأعمال المصرفية ما يعنى أن أى خدمة مالية ستحتاج إلى دعم المقرضين والبنوك الحالية".
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