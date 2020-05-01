الأسدي: تخويل المكلف اختيار كابينته الوزارية وفق معايير تطبق على الجميع

أكد رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي، الجمعة، اتفاق الكتل السياسية تخويل رئيس الوزراء المكلف باختيار كابينته الوزارية وفق معايير تطبق على الجميع دون استثناء.
وكتب الاسدي تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم، إن إرادة القوى السياسية اجتمعت على تخويل الرئيس المكلف باختيار أعضاء كابينته الوزارية وفق المعايير الموضوعية والتي تطبق على الجميع دون استثناء.
واكد الاسدي على ان تكون اختيارات رئيس الوزراء المكلف مبنية على النزاهة والكفاءة والاستقلالية وتتمتع بالمقبولية.
وختم الأسدي تغريدته على ضرورة تقديم الحكومة كاملة بجميع وزاراتها مع حفظ التوازن الوطني.
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