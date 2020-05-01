مصرف الرافدين يصدر بيانا بشأن التقديم على سلفة الـ 25 مليون

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التقديم على سلفة الـ ٢٥ مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف يكون عن طريق المنصة الالكترونية".

واضاف، المصرف أنه تم "إطلاق المنصة الالكترونية، وبإمكان الموظف التقديم عليها عن طريق الموبايل"، مشيرا الى ان "المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على السلفة".