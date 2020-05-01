اصدر مصرف الرافدين، الجمعة، بيانا بشأن التقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار للموظفين، مشيرا الى ان الاجراءات تتم الكترونيا
وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التقديم على سلفة الـ ٢٥ مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف يكون عن طريق المنصة الالكترونية".
واضاف، المصرف أنه تم "إطلاق المنصة الالكترونية، وبإمكان الموظف التقديم عليها عن طريق الموبايل"، مشيرا الى ان "المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على السلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصرف الرافدين يصدر بيانا بشأن التقديم على سلفة الـ 25 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.