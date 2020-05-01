اقليم كردستان يرفض طلبا باعادة فتح المساجد ويدعو الى 'الصبر'

رفضت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اقليم كردستان، طلبا بفتح المساجد في الاقليم، داعية الى "الصبر" حتى العاشر من ايلول الحالي.
وقالت اللجنة في بيان، إن طلبات وردت اليها من ائمة المساجد والمواطنين، لاعادة فتح ابواب المساجد خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة الى مناقشة الموضوع مع وزراء الداخلية والصحة والاوقاف والشؤون الدينية والمحافظين، وقد ارتأى الجميع انه من غير المستحسن فتح المساجد في هذا الوقت.
وعزت اللجنة سبب الرفض الى اكتشاف وتسجيل عدد من الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن الاقليم، مبينة انها لاتريد ان يتحول ائمة المساجد الى سبب في زيادة تفشي الفيروس.
واضافت انه من اجل عدم حصول الاختلاف وحماية الاجماع في الرأي بين علماء الدين والمجلس الاعلى للافتاء فان القرار يشمل جميع مساجد الاقليم، مشددة ان هذا الموضوع فيه جنبة صحية ويجب الا يتصور احد انه يتم تسييسه، بل بالعكس ان التفريق والخروج عن قرار اللجنة العليا والرأي الجماعي في الاقليم سيكون تفرقة وتمييزا سياسيا واجتماعيا.
ودعت اللجنة الجميع الى الصبر لغاية العاشر من شهر ايار المقبل، مشددة على اداء الصلاة والصيام والتعبد في المنازل.
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