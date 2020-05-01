اصابة مذيعة عربية مشهورة بفيروس كورونا

أعلنت المذيعة السودانية، سوزان سليمان، عن إصابتها بفيروس كورونا.
وكتبت سوزان، تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن نتيجة الفحص الخاصة بها عقب ظهور أعراض كورونا عليها جاءت إيجابية (أي مصابة).
وتعرضت مذيعة فضائية نادي الهلال المشهورة، سوزان، لوعكة صحية ألزمتها السرير لأيام، قبل أن تقرر إجراء فحص الفيروس.
وتشارك سوزان كمتطوعة بمنصة كورونا في السودان، وهي منصة طوعية معنية بنشر المعلومات والإرشادات الصحية الموثوقة حول الوباء وكيفية مواجهته.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في السودان 375، والوفيات 28 ، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 32، بحسب وزارة الصحة.
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