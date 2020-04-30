العوادي ينفي ترشيحه لمنصب وزاري في حكومة الكاظمي

نفى القائم بأعمال السفارة العراقية في التشيك احسان العوادي، الخميس، ترشيحه لمنصب وزاري في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في الوقت الذي تتناول فيه وسائل اعلامية خبرا عن ترشحي لمنصب وزاري في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، انفي ذلك ولايوجد صحة لهذا الترشيح".

واعرب عن امله "لمن سيتصدى للمسؤولية في هذا الوقت الصعب التوفيق في اعلاء اسم العراق والدفاع عن امنه وسيادته".